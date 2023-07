Territoires de voix Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy Catégories d’Évènement: Bondy

Territoires de voix Dimanche 10 décembre, 17h00 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Gratuit dans la limite des places disponibles

Réservation conseillée

Réservation conseillée Valérie Philippin nous invite à partager les finalités d’une master-class que les élèves de chant lyrique du territoire ont eu le plaisir de suivre sur plusieurs semaines .

Artiste lyrique, interprète, autrice, compositrice et improvisatrice…. Sa pratique vocale est très éclectique et Valérie Philippin aborde même le théâtre musical. Sa personnalité et sa force pédagogique et artistique en font une des chanteuses incontournables de la scène française. Projet à l’initiative et mené par :

Isabelle de Brion, professeure de chant lyrique au conservatoire de Bondy

Sabine Kovacshazy, professeure de chant lyrique au conservatoire des Lilas

Rachel Guilloux, professeure de chant lyrique au conservatoire de Bagnolet Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Avenue Barbusse 93 140 Bondy

