Femmes de l’ombre Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, 8 mars 2023, Bondy. Femmes de l’ombre Mercredi 8 mars, 20h00 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy

Entrée libre

Concert autour d’œuvres de compositrices / journée internationale des droits des femmes Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Avenue Barbusse 93 140 Bondy Bondy 93140 Seine-Saint-Denis Île-de-France Le conservatoire de Bondy, la bibliothèque Denis Diderot et la librairie les 2 Georges vous ont concocté une programmation artistique, musicale et littéraire sur le territoire bondynois.

Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes.

Seront mises à l’honneur des compositrices, des autrices, des plasticiennes, des ouvrages retraçant l’œuvre des femmes dans l’art. 16h Concert- lecture, les élèves du conservatoire interprètent un répertoire de compositrices accompagnées de textes d’autrices.

Bibliothèque Denis Diderot 18h Rencontre-dédicace autour de la revue Les Cahiers Maria Szymanowska, avec les plasticiennes Anne Yeremiyew et Nathalie Bosco.

Librairie les 2 GeorgeS 20 h Concert Femmes de l’ombre, des artistes professionnel.les (chant, flûte traversière, clarinette, hautbois, cor, basson, violoncelle, piano) feront sonner les œuvres de compositrices telle que Louise Farrenc.

En présence de Béatrice Bellocq, compositrice honorée lors de ce concert.

Auditorium de Bondy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T20:00:00+01:00

2023-03-08T21:30:00+01:00

