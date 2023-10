Une assemblée de femmes palestiniennes, aujourd’hui / Théâtre National Palestinien « El-Hakawati » Auditorium (Agora) Boulazac Isle Manoire, 12 juin 2024, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Le Théâtre National Palestinien El-Hakawati, basé à Jérusalem-Est, revisite la comédie grecque antique L’Assemblée des Femmes du poète Aristophane en 392 avant J.-C.

L’œuvre engagée parle de femmes athéniennes qui décident de mener la révolution en prenant le contrôle des droits citoyens. La marche vers le pouvoir et la démocratie prend place et sous l’apparence de leurs maris, elles votent à l’Assemblée.

L’équipe artistique franco- palestinienne habille la pièce d’un déguisement plus contemporain et replace le sujet dans le contexte politique conservateur subi par les femmes palestiniennes d’aujourd’hui. Des vidéos, témoignages et portraits photos nous disent le désir brûlant d’une société plus juste..

2024-06-12 fin : 2024-06-12 21:30:00. EUR.

Auditorium (Agora) Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Palestinian National Theatre El-Hakawati, based in East Jerusalem, revisits the ancient Greek comedy L?Assemble?e des Femmes by the poet Aristophanes in 392 BC.

The engaging work tells of Athenian women who decide to lead the revolution by taking control of citizens? rights. The march towards power and democracy takes place, and under the guise of their husbands, they vote in the Assembly.

The Franco-Palestinian artistic team dresses the play in a more contemporary disguise, placing the subject in the conservative political context experienced by Palestinian women today. Videos, testimonials and photo portraits convey the burning desire for a fairer society.

El Teatro Nacional Palestino El-Hakawati, con sede en Jerusalén Este, revisita la antigua comedia griega La asamblea de las mujeres, escrita por el poeta Aristófanes en el año 392 a.C.

Esta comprometida obra cuenta la historia de unas mujeres atenienses que deciden liderar una revolución tomando el control de los derechos de los ciudadanos. Comienza la marcha hacia el poder y la democracia y, bajo la apariencia de sus maridos, votan en la Asamblea.

El equipo artístico franco-palestino viste la obra con un disfraz más contemporáneo y sitúa el tema en el contexto político conservador que viven hoy las mujeres palestinas. Vídeos, testimonios y retratos fotográficos transmiten el ardiente deseo de una sociedad más justa.

Das in Ost-Jerusalem ansässige Palästinensische Nationaltheater El-Hakawati führt die antike griechische Komödie Die Versammlung der Frauen des Dichters Aristophanes aus dem Jahr 392 v. Chr. neu auf.

Das engagierte Werk handelt von Athenerinnen, die beschließen, eine Revolution anzuführen und die Kontrolle über die Bürgerrechte zu übernehmen. Der Marsch in Richtung Macht und Demokratie beginnt und sie stimmen unter dem Deckmantel ihrer Ehemänner in der Versammlung ab.

Das französisch-palästinensische Künstlerteam kleidet das Stück in eine zeitgemäße Verkleidung und stellt das Thema in den konservativen politischen Kontext, dem die palästinensischen Frauen heute ausgesetzt sind. Videos, Zeugnisse und Fotoporträts erzählen von der brennenden Sehnsucht nach einer gerechteren Gesellschaft.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de Périgueux