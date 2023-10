S.H.A.M.A.N.E.S / Anne Paceo Auditorium (Agora) Boulazac Isle Manoire, 23 mai 2024, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Percussionniste, chanteuse et compositrice, Anne Paceo évolue dans un style singulier et énergique qui dialogue avec le jazz, la pop, l’électro et les musiques du monde.

En témoignent ses trois récompenses aux « Victoires du Jazz » et ses sept albums. Une invitation au voyage qui brise les frontières, une incarnation musicale authentique qui infuse dans une alchimie viscérale organique et brute. Créé en 2022, son dernier album S.H.A.M.A.N.E.S est connecté aux quatre coins du monde.

Elle puise son inspiration dans les pratiques vocales chamaniques, les tambours de transe, les chants et rituels sacrés. Une consécration qui ouvre la porte ambivalente des possibles entre intime et universel. Les notes magiques aux tonalités spirituelles font résonner les cœurs et révèlent ce qui se cache au plus profond de nous..

2024-05-23 fin : 2024-05-23 21:30:00. EUR.

Auditorium (Agora) Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Percussionist, singer and composer, Anne Paceo evolves in a singular and energetic style that dialogues with jazz, pop, electro and world music.

Her three « Victoires du Jazz » awards and seven albums bear witness to this. An invitation to travel that breaks boundaries, an authentic musical incarnation that infuses a visceral, organic and raw alchemy. Created in 2022, her latest album S.H.A.M.A.N.E.S is connected to the four corners of the globe.

She draws her inspiration from shamanic vocal practices, trance drums, sacred chants and rituals. A consecration that opens the ambivalent door of possibilities between the intimate and the universal. Magical notes with spiritual tones resonate in our hearts, revealing what lies deep within us.

Percusionista, cantante y compositora, Anne Paceo ha desarrollado un estilo singular y enérgico en diálogo con el jazz, el pop, el electro y las músicas del mundo.

Sus tres premios « Victoires du Jazz » y sus siete álbumes dan fe de ello. Una invitación al viaje que rompe fronteras, una auténtica encarnación musical que infunde una alquimia visceral, orgánica y cruda. Creado en 2022, su último álbum S.H.A.M.A.N.E.S está conectado con las cuatro esquinas del globo.

Se inspira en prácticas vocales chamánicas, tambores de trance, cantos sagrados y rituales. Una consagración que abre la puerta ambivalente de las posibilidades entre lo íntimo y lo universal. Las notas mágicas con sus tonos espirituales resuenan en nuestros corazones y revelan lo que se oculta en lo más profundo de nuestro ser.

Die Perkussionistin, Sängerin und Komponistin Anne Paceo entwickelt einen einzigartigen und energiegeladenen Stil, der mit Jazz, Pop, Elektro und Weltmusik in Dialog tritt.

Davon zeugen ihre drei Auszeichnungen bei den « Victoires du Jazz » und ihre sieben Alben. Eine Einladung zu einer Reise, die Grenzen sprengt, eine authentische musikalische Verkörperung, die in eine viszerale, organische und rohe Alchemie einfließt. Ihr letztes Album S.H.A.M.A.N.E.S, das 2022 entstand, ist mit den vier Ecken der Welt verbunden.

Sie schöpft ihre Inspiration aus schamanischen Gesangspraktiken, Trancetrommeln, heiligen Gesängen und Ritualen. Eine Weihe, die die ambivalente Tür der Möglichkeiten zwischen Intimität und Universalität öffnet. Die magischen Noten mit ihren spirituellen Tönen bringen die Herzen zum Klingen und enthüllen, was tief in uns verborgen liegt.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de Périgueux