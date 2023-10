Basketteuses de Bamako / Compagnie Thomas Guérineau Auditorium (Agora) Boulazac Isle Manoire, 16 mai 2024, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Ce spectacle inédit est créé dans le cadre des Olympiades Culturelles des Jeux Olympiques 2024.

Le projet des Basketteuses de Bamako allie deux pratiques : le sport et l’art ; le basket et le jonglage, la musique, le chant et la danse. Une association qui s’articule entre la compagnie française de Thomas Guérineau spécialisée dans la pratique du jonglage musical et une équipe de six femmes basketteuses et artistes maliennes. La rencontre entre sport populaire et pratiques artistiques traditionnelles éveille un potentiel indéniable axé sur le geste percussif, la musicalité, l’acte dansé, le jeu vocal et l’écriture corporelle.

Le ballon devient un pivot de réalisation créative pour déployer un travail de recherche sonore et rythmique autour du rebond, de la manipulation et du mouvement du ballon comme prolongement de soi..

2024-05-16 fin : 2024-05-16 21:00:00. EUR.

Auditorium (Agora) Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This groundbreaking show is being created as part of the Cultural Olympiads of the 2024 Olympic Games.

The Basketteuses de Bamako project combines two practices: sport and art; basketball and juggling, music, song and dance. An association between Thomas Guérineau?s French company, specialized in musical juggling, and a team of six women basketball players and artists from Mali. The encounter between popular sport and traditional artistic practices awakens an undeniable potential centered on percussive gesture, musicality, dance, vocal play and body writing.

The ball becomes a pivotal point of creative realization, enabling us to develop sound and rhythmic research around the rebound, manipulation and movement of the ball as an extension of ourselves.

Este original espectáculo se ha creado en el marco de la Olimpiada Cultural de los Juegos Olímpicos de 2024.

El proyecto Basketteuses de Bamako combina dos prácticas: deporte y arte; baloncesto y malabares, música, canto y danza. Se trata de una asociación entre la compañía francesa de Thomas Guérineau, especializada en malabares musicales, y un equipo de seis jugadoras de baloncesto y artistas de Malí. El encuentro entre el deporte popular y las prácticas artísticas tradicionales ha revelado un potencial innegable basado en el gesto percusivo, la musicalidad, la danza, el juego vocal y la escritura corporal.

El balón se convierte en un eje de realización creativa que permite al grupo desarrollar una investigación sonora y rítmica en torno al bote, la manipulación y el movimiento del balón como extensión del yo.

Diese neuartige Show wird im Rahmen der Kulturolympiade der Olympischen Spiele 2024 aufgeführt.

Das Projekt der Basketteuses de Bamako verbindet zwei Praktiken: Sport und Kunst; Basketball und Jonglieren, Musik, Gesang und Tanz. Eine Verbindung, die sich zwischen dem französischen Unternehmen von Thomas Guérineau, das auf Musikjonglage spezialisiert ist, und einem Team von sechs malischen Basketballerinnen und Künstlerinnen abspielt. Die Begegnung zwischen Volkssport und traditionellen künstlerischen Praktiken weckt ein unbestreitbares Potenzial, das sich auf die perkussive Geste, die Musikalität, den tänzerischen Akt, das Vokalspiel und die Körpersprache konzentriert.

Der Ball wird zum Dreh- und Angelpunkt der kreativen Umsetzung, um eine klangliche und rhythmische Forschungsarbeit zu entfalten, die sich um den Rückprall, die Manipulation und die Bewegung des Balles als Verlängerung des Selbst dreht.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de Périgueux