Art.13 / Cie Non Nova – Phia Ménard Auditorium (Agora) Boulazac Isle Manoire, 9 avril 2024, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

ART. 13 fait référence à l’article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui déclare que « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».

Phia Ménard, metteuse en scène, se définit comme un « melting-pot de cultures, d’art, d’empathie et de colères ». Elle expérimente autour de la notion de frontières. Sociales, géographiques, politiques… entre « nature » et « culture » … celles franchies, traversées ou non, protectrices ou violentes.

Pensé comme un acte scénique et transformateur, ART. 13 est empreint de solidarité, tente de reconnaître l’humanité dans le vivant, fait face et refuse d’être emmuré dans le silence. Détruire pour reconstruire, s’affranchir, puiser ailleurs pour un mieux-agir dans un monde au-delà. Un pl.

ART. 13 refers to article 13 of the Universal Declaration of Human Rights, which states that « Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country ».

Phia Ménard, director, defines herself as a « melting pot of cultures, art, empathy and anger ». She experiments with the notion of borders. Social, geographical, political? between « nature » and « culture »? those crossed, traversed or not, protective or violent.

Conceived as a scenic and transformative act, ART. 13 is imbued with a sense of solidarity, a desire to recognize humanity in all living things, and a refusal to be walled in by silence. Destroy in order to rebuild, to free ourselves, to draw from elsewhere for a better way of acting in a world beyond. A pl

El ART. 13 hace referencia al artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que « Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país ».

La directora Phia Ménard se describe a sí misma como un « crisol de culturas, arte, empatía e ira ». Experimenta con la noción de frontera. Sociales, geográficas, políticas… entre « naturaleza » y « cultura »… las que se cruzan, se atraviesan o no, se protegen o se violentan.

Concebido como un acto escénico y transformador, ART. 13 está impregnado de un sentido de solidaridad, de un deseo de reconocer la humanidad en los seres vivos, de un rechazo a amurallarse en el silencio. Destruir para reconstruir, liberarse, inspirarse en otra parte para actuar mejor en un mundo más allá. Un pl

ART. 13 bezieht sich auf Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in dem es heißt: « Jeder Mensch hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen. Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren ».

Die Regisseurin Phia Ménard bezeichnet sich selbst als einen « Schmelztiegel der Kulturen, der Kunst, der Empathie und des Zorns ». Sie experimentiert mit dem Begriff der Grenzen. Soziale, geografische, politische… zwischen « Natur » und « Kultur »… Grenzen, die überschritten, durchquert oder nicht durchquert werden, schützend oder gewalttätig sind.

ART. 13 ist als szenischer und transformativer Akt gedacht und ist von Solidarität geprägt, versucht die Menschlichkeit im Lebendigen zu erkennen, stellt sich der Situation und weigert sich, in Schweigen eingemauert zu werden. Zerstören, um wieder aufzubauen, sich zu befreien, anderswo zu schöpfen, um in einer Welt jenseits davon besser zu handeln. Ein Pl

