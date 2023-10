Cabanes / Compagnie Erezance Auditorium (Agora) Boulazac Isle Manoire, 27 mars 2024, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Qu’est-ce qu’une cabane ?

« Un refuge pour l’intime que l’on se construit tout au long de sa vie. » Zoé, acrobate.

« Un espace sonore sensible. » Odile, musicienne.

Un abri à soi, pour soi où rien ne pourrait troubler nos vies, rien de mal ne pourrait nous arriver…

Cabanes c’est un voyage qui invite au doux rêve, celui de se laisser transporter dans un univers sans limites. Un solo de cirque poétique pour les tout-petits où tissu, trapèze, danse et sonorités côtoient la magie. Valse d’instruments insolites. Un instant suspendu et léger posé ici simplement, comme une délicate parenthèse dans le réel..

2024-03-27 fin : 2024-03-27 17:30:00. EUR.

Auditorium (Agora) Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



What is a cabin?

« A refuge for the intimate things we build for ourselves throughout our lives Zoé, acrobat.

« A sensitive sound space Odile, musician.

A shelter of our own, for ourselves, where nothing can disturb our lives, nothing bad can happen to us?

Cabanes is a journey that invites us to dream, to let ourselves be transported into a universe without limits. A poetic circus solo for toddlers, where fabric, trapeze, dance and sound meet magic. A waltz of unusual instruments. A light, suspended moment simply placed here, like a delicate parenthesis in the real world.

¿Qué es una cabaña?

un refugio para las cosas íntimas que nos construimos a lo largo de la vida » Zoé, acróbata.

» Un espacio sonoro sensible Odile, músico.

Un refugio propio, para nosotros mismos, donde nada pueda perturbar nuestra vida, donde nada malo pueda sucedernos?

Cabanes es un viaje que nos invita a soñar dulces sueños, a dejarnos transportar a un universo sin límites. Un solo de circo poético para niños pequeños, donde la tela, el trapecio, la danza y el sonido se encuentran con la magia. Un vals de instrumentos insólitos. Un momento ligero y suspendido que se instala aquí con sencillez, como un delicado paréntesis en el mundo real.

Was ist eine Hütte?

« Eine Hütte ist ein Zufluchtsort für das Intime, den man sich im Laufe seines Lebens baut. » Zoé, Akrobatin.

« Ein sensibler Klangraum. » Odile, Musikerin.

Ein Schutzraum für sich selbst, für sich selbst, in dem nichts unser Leben stören kann, nichts Schlimmes uns passieren kann?

Cabanes ist eine Reise, die zu einem süßen Traum einlädt, dem Traum, sich in ein Universum ohne Grenzen entführen zu lassen. Ein poetisches Zirkussolo für Kleinkinder, in dem Stoff, Trapez, Tanz und Klänge neben der Magie stehen. Ein Walzer aus ungewöhnlichen Instrumenten. Ein schwebender und leichter Moment, der hier einfach gesetzt ist, wie eine zarte Klammer in der Realität.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de Périgueux