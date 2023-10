Kong & 25 / 5tet Oddjob Auditorium (Agora) Boulazac Isle Manoire, 14 mars 2024, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Pour la première fois depuis dix ans, après trois albums thématiques (Clint, Folk, Plays Weather Report), Kong laisse libre cours à la liberté créatrice des cinq membres du collectif suédois Oddjob fondé en 1997.

Grooves savants et incursions électroniques confèrent à ce programme une inspiration sonore aussi riche que créative, délicate que multiforme, aux confins de paysages mystérieusement captivants. Une foisonnante fusion jazz ouverte aux rythmes du monde.

Un voyage spatial à la frontière de la science et du jazz, du rock et de la musique contemporaine avec une approche presque mathématique, font de ce quintet l’une des formations les plus saillantes, audacieuses et multi-primées de la scène jazz scandinave..

2024-03-14 fin : 2024-03-14 21:10:00. EUR.

Auditorium (Agora) Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For the first time in ten years, after three thematic albums (Clint, Folk, Plays Weather Report), Kong gives free rein to the creative freedom of the five members of the Swedish collective Oddjob, founded in 1997.

Skilful grooves and electronic incursions give this program a sound inspiration as rich as it is creative, delicate as it is multifaceted, on the edge of mysteriously captivating landscapes. A rich jazz fusion open to the rhythms of the world.

A spatial voyage at the frontier of science and jazz, rock and contemporary music, with an almost mathematical approach, make this quintet one of the most striking, audacious and multi-talented formations on the Scandinavian jazz scene.

Por primera vez en diez años, después de tres álbumes temáticos (Clint, Folk, Plays Weather Report), Kong da rienda suelta a la libertad creativa de los cinco miembros del colectivo sueco Oddjob, fundado en 1997.

Hábiles grooves e incursiones electrónicas confieren a este programa una inspiración sonora tan rica como creativa, tan delicada como polifacética, al borde de paisajes misteriosamente cautivadores. Una rica fusión de jazz abierta a los ritmos del mundo.

Un viaje espacial en la frontera entre la ciencia y el jazz, el rock y la música contemporánea, con un enfoque casi matemático, hacen de este quinteto una de las formaciones más sorprendentes, audaces y polifacéticas de la escena del jazz escandinavo.

Zum ersten Mal seit zehn Jahren, nach drei thematischen Alben (Clint, Folk, Plays Weather Report), lässt Kong der kreativen Freiheit der fünf Mitglieder des 1997 gegründeten schwedischen Kollektivs Oddjob freien Lauf.

Gekonnte Grooves und elektronische Ausflüge verleihen diesem Programm eine ebenso reiche wie kreative, zarte wie facettenreiche Klanginspiration, die an den Rändern geheimnisvoll fesselnder Landschaften liegt. Eine üppige Jazz-Fusion, offen für die Rhythmen der Welt.

Eine Raumreise an der Grenze zwischen Wissenschaft und Jazz, Rock und zeitgenössischer Musik mit einem fast mathematischen Ansatz machen dieses Quintett zu einer der auffälligsten, mutigsten und vielschichtigsten Formationen der skandinavischen Jazzszene.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de Périgueux