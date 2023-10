Gadoue / Le jardin des délices Auditorium (Agora) Boulazac Isle Manoire, 6 mars 2024, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Dans Gadoue, un curieux personnage jongleur évolue sur une piste recouverte d’une étrange matière : de la boue blanche.

Un défi de taille s’installe car mieux vaut-il être prudent ! Attention aux glissades, dérapages et multiples salissures, il faut rester concentré, choisir ses gestes avec précaution tout en jouant une performance aux figures complexes. La chute est inévitable et même nécessaire.

Quelle humiliation que de tomber dans la boue aux yeux de tous !

Mais c’est aussi un plaisir enfantin, interdit, inavouable : celui de la régression, voire de l’instinct bestial ! Petits et grands, tout le monde se reconnaît : ça colle, ça glisse, ça tache… Gadoue, c’est le plaisir de la patouille, le frisson du défendu, la joie du pas correct..

2024-03-06 fin : 2024-03-06 19:00:00. EUR.

Auditorium (Agora) Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In Gadoue, a curious juggling character performs on a track covered with a strange material: white mud.

It’s a real challenge, because you’d better be careful! Watch out for slips, skids and lots of dirt: you have to stay focused, choose your moves carefully, and perform complex figures. Falling is inevitable and even necessary.

It’s humiliating to fall in the mud in front of everyone!

But it’s also a childish, forbidden, unavowable pleasure: that of regression, even of bestial instinct! Everyone, young and old, can relate to it: it’s sticky, slippery, stains? Gadoue is the pleasure of wading, the thrill of the forbidden, the joy of the improper.

En Gadoue, un curioso personaje malabarista se mueve por un aro cubierto de una extraña sustancia: barro blanco.

Es un gran desafío, ¡y más vale que tengas cuidado! Cuidado con los resbalones, los patinazos y mucha suciedad: tienes que mantener la concentración, elegir bien tus movimientos y realizar figuras complejas. Caerse es inevitable e incluso necesario.

¡Qué humillación caerse en el barro delante de todo el mundo!

Pero también es un placer infantil, prohibido, inconfesable: el de la regresión, ¡incluso del instinto bestial! Jóvenes y mayores, todo el mundo puede identificarse con él: es pegajoso, resbaladizo, mancha.. Gadoue es el placer del vadeo, la emoción de lo prohibido, la alegría de lo impropio.

In Gadoue bewegt sich eine seltsame Jonglierfigur auf einer Bahn, die mit einem seltsamen Material bedeckt ist: weißer Schlamm.

Das ist eine große Herausforderung, denn es ist besser, vorsichtig zu sein! Vorsicht vor Rutschern, Ausrutschern und zahlreichen Verschmutzungen, du musst konzentriert bleiben, deine Bewegungen mit Bedacht wählen und gleichzeitig eine Performance mit komplexen Figuren aufführen. Der Sturz ist unvermeidlich und sogar notwendig.

Es ist eine große Demütigung, vor aller Augen in den Schlamm zu fallen!

Aber es ist auch ein kindliches, verbotenes, unaussprechliches Vergnügen: das der Regression, ja sogar des bestialischen Instinkts! Ob Groß oder Klein, jeder erkennt sich wieder: Es klebt, es rutscht, es macht Flecken? Gadoue ist das Vergnügen des Wühlens, der Nervenkitzel des Verbotenen, die Freude am Unkorrekten.

