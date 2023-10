Mes parents / Mohamed El Khatib Auditorium (Agora) Boulazac Isle Manoire, 5 mars 2024, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Durant le confinement, une vingtaine d’acteurs et d’actrices de la promotion 10 de l’École du Théâtre National de Bretagne a été filmée depuis leurs domiciles à l’initiative du metteur en scène Mohamed El Khatib. Le principe : se confier, parler de leurs vies mais surtout de celles de leurs parents.

De fil en aiguille, ces témoignages bruts et virtuels, sans artifices, ont infusé pour devenir matière scénique et rejoindre le terrain de jeu qu’est le plateau, espace public de la parole du mentir-vrai.

Mes parents est une performance théâtrale et politique qui soulève la question de la parentalité.

Quels regards les enfants portent sur eux ? Quels héritages, ruptures et relations se tissent entre les générations ? S’ajoute à cela une grande inconnue : la sexualité des adultes. Une fiction documentaire entre portraits de famille, jeu et réalité..

Auditorium (Agora) Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



During the lockdown, some twenty actors and actresses from class 10 of the École du Théâtre National de Bretagne were filmed from their homes, on the initiative of director Mohamed El Khatib. The idea was for them to confide in each other, to talk about their lives, and especially those of their parents.

One thing leading to another, these raw and virtual testimonies, without artifice, infused to become scenic material and join the playground that is the stage, public space of the word of the lie-true.

Mes parents is a theatrical and political performance that raises the question of parenthood.

How do children see themselves? What legacies, ruptures and relationships are woven between the generations? And then there’s the great unknown: adult sexuality. A documentary fiction between family portraits, play and reality.

Durante el encierro, una veintena de actores y actrices del 10º curso de la École du Théâtre National de Bretagne fueron filmados desde sus casas, por iniciativa del director Mohamed El Khatib. La idea era que se hicieran confidencias, que hablaran de sus vidas y, sobre todo, de las de sus padres.

Una cosa llevó a la otra, estos testimonios crudos, virtuales, libres de artificios, se infirieron para convertirse en material escénico y unirse al terreno de juego que es el escenario, el espacio público de la palabra de la mentira-verdad.

Mes parents es una representación teatral y política que plantea la cuestión de la paternidad.

¿Cómo se ven a sí mismos los hijos? ¿Qué legados, rupturas y relaciones se tejen entre las generaciones? Y luego está la gran incógnita: la sexualidad adulta. Un documental de ficción que combina retratos de familia, juegos y realidad.

Während des Einschlusses wurden auf Initiative des Regisseurs Mohamed El Khatib etwa zwanzig Schauspieler und Schauspielerinnen des Jahrgangs 10 der École du Théâtre National de Bretagne von ihren Wohnungen aus gefilmt. Das Prinzip: sich anvertrauen, über ihr Leben sprechen, aber vor allem über das ihrer Eltern.

Von einem Fettnäpfchen ins nächste gelangten diese rohen, virtuellen und ungeschminkten Zeugnisse, um zu szenischem Material zu werden und auf der Bühne, dem öffentlichen Raum für das Wort der wahren Lüge, zu spielen.

Meine Eltern ist eine theatralische und politische Performance, die die Frage nach der Elternschaft aufwirft.

Welche Blicke werfen die Kinder auf sie? Welche Erbschaften, Brüche und Beziehungen werden zwischen den Generationen geknüpft? Hinzu kommt eine große Unbekannte: die Sexualität der Erwachsenen. Eine dokumentarische Fiktion zwischen Familienporträts, Spiel und Realität.

