La douleur / Avec Dominique Blanc / Patrice Chéreau & Thierry Thieû Niang Auditorium (Agora) Boulazac Isle Manoire, 8 février 2024, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Avec la complicité de Thierry Thieû Niang, Patrice Chéreau met en scène Dominique Blanc de la Comédie Française, l’une de ses actrices favorites qui a reçu en 2010 «le Molière» de la meilleure comédienne pour ce rôle.

Elle interprète un texte poignant : le journal de Marguerite Duras, qui consigne sa vie durant l’après-guerre de 1945, suite à la libération de Paris et l’attente du retour de son mari, déporté dans un camp allemand. Ces extraits aux éclats intimes prennent la forme d’une œuvre majeure : La Douleur.

Récit autobiographique dont l’écriture est marquée par l’espoir saisissant, l’absence déchirante de l’être aimé, la lutte effrénée pour combattre la peur tourmentée dans ses retranchements les plus sombres. Une question originelle subsiste : est-il toujours vivant ? Puis, sonne l’heure bouleversant de son retour… pour laisser place à la résurrection telle une ode à la vie. Une.

2024-02-08 fin : 2024-02-08 21:30:00. EUR.

Auditorium (Agora) Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With the complicity of Thierry Thieû Niang, Patrice Chéreau directs Dominique Blanc of the Comédie Française, one of his favorite actresses, who received the Molière for best actress in 2010 for this role.

She interprets a poignant text: the diary of Marguerite Duras, who records her life during the post-war years of 1945, following the liberation of Paris and the wait for the return of her husband, deported to a German camp. These intimate extracts take the form of a major work: La Douleur.

This autobiographical tale is marked by a gripping sense of hope, the heartbreaking absence of a loved one, and the frantic struggle to combat fear, which is tormented to its darkest depths. The original question remains: is he still alive? Then comes the shattering hour of his return… to give way to resurrection, like an ode to life. An

En colaboración con Thierry Thieû Niang, Patrice Chéreau dirige a Dominique Blanc, de la Comédie Française, una de sus actrices favoritas, ganadora del Molière a la mejor actriz en 2010 por este papel.

Ella interpreta un texto conmovedor: el diario de Marguerite Duras, que registra su vida durante la posguerra de 1945, tras la liberación de París y la espera del regreso de su marido, deportado a un campo alemán. Estos extractos íntimos toman la forma de una obra mayor: La Douleur.

Se trata de un relato autobiográfico, escrito de un modo marcado por un apasionante sentimiento de esperanza, la desgarradora ausencia del ser amado y la frenética lucha por combatir el miedo que atormenta en sus más oscuros recovecos. La pregunta original sigue siendo: ¿sigue vivo? Entonces llega el momento estremecedor de su regreso… para dar paso a la resurrección, como una oda a la vida. Un

Unter der Mitwirkung von Thierry Thieû Niang inszeniert Patrice Chéreau Dominique Blanc von der Comédie Française, eine seiner Lieblingsschauspielerinnen, die 2010 für diese Rolle den « Molière » als beste Schauspielerin erhielt.

Sie interpretiert einen ergreifenden Text: das Tagebuch von Marguerite Duras, in dem sie ihr Leben während der Nachkriegszeit 1945 nach der Befreiung von Paris und dem Warten auf die Rückkehr ihres Mannes, der in ein deutsches Lager deportiert wurde, festhält. Diese intimen Auszüge nehmen die Form eines Hauptwerks an: La Douleur (Der Schmerz).

Die autobiografische Erzählung ist geprägt von einer überwältigenden Hoffnung, der herzzerreißenden Abwesenheit des geliebten Menschen und dem zügellosen Kampf gegen die Angst, die bis in die dunkelsten Ecken gequält wird. Eine ursprüngliche Frage bleibt: Lebt er noch? Dann schlägt die erschütternde Stunde seiner Rückkehr? und macht Platz für die Auferstehung, eine Ode an das Leben. Eine

