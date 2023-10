Soirée Trente Trente – 21e rencontres de la forme courte Auditorium (Agora) Boulazac Isle Manoire Catégories d’Évènement: Boulazac Isle Manoire

Dordogne Soirée Trente Trente – 21e rencontres de la forme courte Auditorium (Agora) Boulazac Isle Manoire, 2 février 2024, Boulazac Isle Manoire. Boulazac Isle Manoire,Dordogne 3 spectacles :

– Au commencement était la chute – Compagnie La Sensitive | 19h30 | Auditorium | Durée : 30 min

– Wonderwoman – Wow Compagnie / Chiara Marchese | 20h30 | Cube cirque Plaine de Lamoura | Durée : 35 min

– Desorden – Compagnie Morgane | 22h15 | Cube cirque Plaine de Lamoura | Durée : 18 min.

2024-02-02 fin : 2024-02-02 23:00:00. EUR.

Auditorium (Agora) Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



3 shows :

– Au commencement était la chute – Compagnie La Sensitive | 7:30pm | Auditorium | Running time: 30 min

– Wonderwoman – Wow Compagnie / Chiara Marchese | 20h30 | Cube cirque Plaine de Lamoura | Duration : 35 min

– Desorden – Compagnie Morgane | 22h15 | Cube cirque Plaine de Lamoura | Running time: 18 min 3 espectáculos :

– Au commencement était la chute – Compagnie La Sensitive | 19h30 | Auditorium | Duración: 30 min

– Wonderwoman – Wow Compagnie / Chiara Marchese | 20h30 | Cube cirque Plaine de Lamoura | Duración : 35 min

– Desorden – Compagnie Morgane | 22h15 | Cube cirque Plaine de Lamoura | Duración : 18 min 3 Aufführungen :

– Au commencement était la chute – Compagnie La Sensitive | 19:30 | Auditorium | Dauer: 30 Min

– Wonderwoman – Wow Compagnie / Chiara Marchese | 20:30 | Cube cirque Plaine de Lamoura | Dauer: 35 Min

– Desorden – Compagnie Morgane | 22.15 Uhr | Cube cirque Plaine de Lamoura | Dauer: 18 Min

