Rêves / Compagnie INSHI Auditorium (Agora) Boulazac Isle Manoire, 20 décembre 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Issus de l’école de cirque de Kiev, huit circassiens de la compagnie Ukrainienne de cirque Inshi présentent un spectacle au doux nom : Rêves.

Un élan de performances multiples : équilibre, danse, jonglage, corde lisse, acrobaties et contorsion. Des tableaux poétiques et artistiques éclosent, des images chimériques s’entrelacent sur un fond musical signé Erik Satie, Camille Saint-Saëns et Jacques Brel.

Dans une ambiance en clair-obscur, des corps athlétiques s’expriment et se racontent dans des histoires à part, teintées d’humour, de satire, de provocation, de drame et d’émotion. Ce qu’on pouvait croire imaginaire laisse place à la réalité, ouverture d’un champ des possibles infini. Les souvenirs se libèrent dans une bulle où le temps est suspendu..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 21:00:00. EUR.

Auditorium (Agora) Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Eight circus artists from the Kiev circus school, Ukrainian circus company Inshi, present a show with the sweet name of Rêves (Dreams).

A burst of multiple performances: balance, dance, juggling, corde lisse, acrobatics and contortion. Poetic and artistic tableaux unfold, chimerical images intertwine against a musical backdrop featuring Erik Satie, Camille Saint-Saëns and Jacques Brel.

In a chiaroscuro atmosphere, athletic bodies express themselves and tell their own stories, tinged with humor, satire, provocation, drama and emotion. What might have seemed imaginary gives way to reality, opening up an infinite field of possibilities. Memories are released in a bubble where time is suspended.

Ocho artistas de la compañía de circo ucraniana Inshi, todos ellos graduados en la escuela de circo de Kiev, presentan un espectáculo con el dulce nombre de Rêves (Sueños).

Un estallido de múltiples actuaciones: equilibrio, danza, malabares, corde lisse, acrobacia y contorsión. Florecen cuadros poéticos y artísticos, imágenes quiméricas se entrecruzan sobre un fondo musical en el que figuran Erik Satie, Camille Saint-Saëns y Jacques Brel.

En una atmósfera de claroscuro, los cuerpos atléticos se expresan y cuentan sus propias historias, teñidas de humor, sátira, provocación, drama y emoción. Lo que podríamos haber creído imaginario da paso a la realidad, abriendo un campo infinito de posibilidades. Los recuerdos se liberan en una burbuja donde el tiempo queda suspendido.

Die acht Zirkusartisten der ukrainischen Zirkustruppe Inshi, die aus der Zirkusschule in Kiew hervorgegangen sind, präsentieren eine Show mit dem süßen Namen « Rêves » (Träume).

Ein Elan aus vielfältigen Leistungen: Gleichgewicht, Tanz, Jonglage, Glattseil, Akrobatik und Verrenkungen. Poetische und artistische Bilder erblühen, chimärische Bilder verflechten sich zu einer musikalischen Untermalung von Erik Satie, Camille Saint-Saëns und Jacques Brel.

In einer Hell-Dunkel-Atmosphäre drücken sich athletische Körper aus und erzählen ihre ganz eigenen Geschichten, die von Humor, Satire, Provokation, Drama und Emotionen geprägt sind. Was man für imaginär gehalten hat, wird zur Realität und eröffnet ein unendliches Feld der Möglichkeiten. Die Erinnerungen werden in einer Blase freigesetzt, in der die Zeit stillsteht.

