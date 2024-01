ALEXIS LE ROSSIGNOL AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES Nantes, samedi 7 décembre 2024.

Loin des stand-up survitaminés, Alexis Le Rossignol offre un spectacle à l’image d’un repas entre amis. Entre improvisations bien senties et anecdotes hilarantes, il excelle dans l’art de pointer du doigt les travers de la société. Et comme à la fin d’une soirée où on a bien ri, on en ressort plein d’énergie et avec la ferme intention de se retrouver rapidement.

Tarif : 36.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-12-07 à 20:00

Réservez votre billet ici

AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44