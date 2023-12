VERONIQUE GALLO AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES Nantes, 24 février 2024, Nantes.

APRÈS LE SUCCÈS DE « VIE DE MÈRE » ET PLUS DE 300 DATES DE TOURNEE, LA COMÉDIENNE ET HUMORISTE BELGE REVIENT AVEC SON NOUVEAU SPECTACLE « FEMME DE VIE ».Véronique Gallo décortique avec humour et émotion, la quarantaine au féminin ! La charge mentale, les enfants qui grandissent, les parents qui vieillissent, la peau qui se relâche, les bouffées de chaleur, la perfection qu’on s’impose, la pression d’être en couple, l’image que l’on a de soi, les injections au Botox…Sans complexe, Véronique Gallo nous interroge… Et si la Nature apportait une réponse aux questions incessantes que l’on se pose ?Artiste : Véronique GalloMetteur en scène : Amandine Letawe, Jean Lambert

Tarif : 32.80 – 41.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:00

AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44