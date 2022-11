[UDOPIA] 2ème journée annuelle des Doctorants Auditorium 3 Michelin – CentraleSupélec Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

[UDOPIA] 2ème journée annuelle des Doctorants Auditorium 3 Michelin – CentraleSupélec, 5 décembre 2022, Gif-sur-Yvette. [UDOPIA] 2ème journée annuelle des Doctorants Lundi 5 décembre, 09h30 Auditorium 3 Michelin – CentraleSupélec

Sur inscription

Après le succès de la 1ère édition en décembre 2021, la journée des étudiants UDOPIA, programme doctoral en intelligence artificielle de l’Université Paris-Saclay, revient le 5 décembre 2022 ! Auditorium 3 Michelin – CentraleSupélec 8 rue joliot curie 91190 gif-sur-yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.dataia.eu/en/events/udopia-2nd-annual-doctoral-students-day »}, {« link »: « https://www.dataia.eu/evenements/udopia-2eme-journee-annuelle-des-doctorants »}] Lauréat de l’appel à programmes « contrats doctoraux en IA » lancé par l’ANR en juin 2019, le programme UDOPIA rassemble d’ores et déjà une communauté de plus de 120 doctorants. Cette journée événement organisée par et pour les étudiants a pour objectif de fédérer la communauté grandissante de jeunes chercheurs en IA sur le périmètre de l’Université Paris-Saclay. Cet événement est ouvert à toute la communauté des jeunes chercheurs en IA sur le périmètre de l’Université Paris-Saclay et en particulier aux étudiants dont le projet de thèse a été labellisé dans le cadre du programme UDOPIA. Toutes les informations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-05T09:30:00+01:00

2022-12-05T18:30:00+01:00 ©Institut DATAIA

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu Auditorium 3 Michelin - CentraleSupélec Adresse 8 rue joliot curie 91190 gif-sur-yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Ville Gif-sur-Yvette lieuville Auditorium 3 Michelin - CentraleSupélec Gif-sur-Yvette Departement Essonne

Auditorium 3 Michelin - CentraleSupélec Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/

[UDOPIA] 2ème journée annuelle des Doctorants Auditorium 3 Michelin – CentraleSupélec 2022-12-05 was last modified: by [UDOPIA] 2ème journée annuelle des Doctorants Auditorium 3 Michelin – CentraleSupélec Auditorium 3 Michelin - CentraleSupélec 5 décembre 2022 Auditorium 3 Michelin - CentraleSupélec Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette Essonne