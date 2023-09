Semaine Bleue Auditorium – 107 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, 2 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

L’édition 2023 de la Semaine Bleue s’annonce animée avec le thème « Vieillir ensemble, une chance à cultiver »..

2023-10-02 14:00:00 fin : 2023-10-06 . .

Auditorium – 107 Boulevard Aristide Briand Café Musique Portail Coucou – 160 Boulevard Lamartine

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The 2023 edition of Semaine Bleue promises to be a lively one, with the theme « Growing old together, a chance to be cultivated ».

La edición 2023 de la Semaine Bleue promete ser muy animada, con el tema « Envejecer juntos, una oportunidad para cultivarse ».

Die Blaue Woche 2023 steht unter dem Motto « Gemeinsam älter werden – eine Chance, die es zu nutzen gilt ».

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme de Salon de Provence