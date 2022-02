Auditori Cal Bolet Vilafranca del Penedès Catégories d’évènement: Barcelona

Vilafranca del Penedès

Auditori Cal Bolet, 28 avril 2022, Vilafranca del Penedès. Auditori Cal Bolet, le jeudi 28 avril à 19:30 Auditori Cal Bolet Carrer de Cal Bolet, 3, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona Vilafranca del Penedès Barcelona

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T19:30:00 2022-04-28T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Barcelona, Vilafranca del Penedès Autres Lieu Auditori Cal Bolet Adresse Carrer de Cal Bolet, 3, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona Ville Vilafranca del Penedès lieuville Auditori Cal Bolet Vilafranca del Penedès Departement Barcelona

Auditori Cal Bolet Vilafranca del Penedès Barcelona https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vilafranca-del-penedes/

Auditori Cal Bolet 2022-04-28 was last modified: by Auditori Cal Bolet Auditori Cal Bolet 28 avril 2022 Auditori Cal Bolet Vilafranca del Penedès Vilafranca del Penedès

Vilafranca del Penedès Barcelona