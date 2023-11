Cet évènement est passé Delphine Avrial et Stefanie Günther Pizarro Auditoire Bâtiment d’art contemporain Genève Catégorie d’Évènement: Genève Delphine Avrial et Stefanie Günther Pizarro Auditoire Bâtiment d’art contemporain Genève, 24 novembre 2023, Genève. Delphine Avrial et Stefanie Günther Pizarro Vendredi 24 novembre, 09h00 Auditoire Bâtiment d’art contemporain Sur inscription : information@fureurdelire.ch Association Vert le Futur

Tout·e organisateur·trice fait face à des enjeux éthiques et logistiques quand il s'agit de produire un festival littéraire, une exposition, une tournée théâtrale. La deuxième partie de cet atelier est consacrée à une série de travaux pratiques afin d'encourager des mesures à court et long terme, dans le respect des moyens de chacune des structures présentes, des spécificités et des ressources économiques à disposition.

