Delphine Avrial et Laura Giudici
Auditoire Bâtiment d'art contemporain
Genève

Delphine Avrial et Laura Giudici
Jeudi 23 novembre, 09h00
Auditoire Bâtiment d'art contemporain

Sur inscription: information@fureurdelire.ch

Comment organiser un festival littéraire en prenant en compte les enjeux de la durabilité ? Quels sont les paramètres d'une durabilité qui embrasse les dimensions environnementale, sociale, humaine, matérielle et programmatrice inhérentes à la production de tout événement éphémère? Bonnes pratiques, mots d'expertes, témoignages de connaisseurs et partages d'expériences constituent les points forts de cette matinée.

Auditoire Bâtiment d'art contemporain
Genève
Mamco Genève 1205 Jonction Genève

Catégorie d'Évènement: Genève

Lieu
Auditoire Bâtiment d'art contemporain
Adresse
Genève Mamco
Ville
Genève

