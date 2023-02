AUDITIONS MÉLANGÉES – HABILLE-TOI ON SORT ! Salle des Fêtes Le Lion-d'Angers Catégories d’Évènement: Le Lion-d'Angers

Maine-et-Loire

AUDITIONS MÉLANGÉES – HABILLE-TOI ON SORT ! Salle des Fêtes, 8 avril 2023, Le Lion-d'Angers . AUDITIONS MÉLANGÉES – HABILLE-TOI ON SORT ! Andigné Salle des Fêtes Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire Salle des Fêtes Andigné

2023-04-08 17:00:00 – 2023-04-08

Salle des Fêtes Andigné

Le Lion-d’Angers

Maine-et-Loire Les élèves de l’école de musique et ceux de l’école primaire de Contigné partagent leurs pupitres pour une heure de musique, scintillante comme une nuit de Noël ! Proposé par l’école de Musique de l’Anjou bleu le samedi 10 décembre 2022 à Contigné. d.ecoledemusique@anjoubleu.com +33 6 03 10 52 67 Salle des Fêtes Andigné Le Lion-d’Angers

dernière mise à jour : 2023-02-08 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Lion-d'Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Le Lion-d'Angers Adresse Le Lion-d'Angers Maine-et-Loire Salle des Fêtes Andigné Ville Le Lion-d'Angers lieuville Salle des Fêtes Andigné Le Lion-d'Angers Departement Maine-et-Loire

Le Lion-d'Angers Le Lion-d'Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le lion-d'angers /

AUDITIONS MÉLANGÉES – HABILLE-TOI ON SORT ! Salle des Fêtes 2023-04-08 was last modified: by AUDITIONS MÉLANGÉES – HABILLE-TOI ON SORT ! Salle des Fêtes Le Lion-d'Angers 8 avril 2023 Andigné Salle des Fêtes Le Lion-d'Angers Maine-et-Loire maine-et-loire Salle des Fêtes Le Lion-d'Angers

Le Lion-d'Angers Maine-et-Loire