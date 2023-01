Auditions live Inouïs le 25 janvier à FGO-Barbara FGO-Barbara, 25 janvier 2023, Paris.

Le mercredi 25 janvier 2023

de 19h30 à 23h30

. gratuit sous condition

Prochaine étape des iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel : Les Concerts des Auditions Régionales ! Du 10 janvier au 11 février, les artistes présélectionné·es se produiront sur scène pour tenter de faire partie de la séléction iNOUïS 2023. Venez découvrir leurs univers en live !

TRAIN FOU

Les premiers tâtonnements de Train Fou ont commencé en 2017 lors de la rencontre entre Pierre et Marion, mais le groupe s’est véritablement formé en 2021 lorsque le duo trouva une équipe prête à relever le défi de prestations scéniques uniques. Un choeur de quatre chanteuses et percussionnistes, Marion, Ayana, Charlotte et Zoé, soutenues par Pierre au chant et aux samplers, pour interpréter une pop-électro psychédélique en français, teintée d’harmonies vocales empruntées à la musique sacrée ou aux Balkans.

LAKYSHTA

LaKyshta ne laisse rien au hasard. La jeune extravertie de Grigny est née dans la musique. Son père rappeur l’initie à l’écriture, et c’est au collègue aux côtés de Ronisia, qu’elle délivre ses premiers freestyles. D’origine haïtienne, la culture US imprègne sa musique qui oscille entre flow rap et vibes RnB.

MARGUERITE THIAM

Marguerite Thiam est une jeune auteure-compositrice-interprète. Elle construit sa sensibilité artistique au travers une culture diverse : SCH, Gaspard Noe, Billie Eillish, Laylow, Stromae font partie de sa vie… C’est de ce mix qu’est né l’envie de mettre en musique une écriture autobiographique, sincère et exigeante utilisant l’égo trip pour cacher ses failles.

LEDOS

LEDOS est un duo de rappeurs, « Tchekly & Maumau » âgés de 28 et 26 ans, originaire du 93 (Aubervilliers et Pantin). Après leur rencontre au lycée, ils ont intégré le collectif Zone Psykatrik (dit « ZP »), avec lequel ils ont pu affûter leur art et se faire remarquer à travers d’innombrables open-mic en région parisienne comme leur exemple, la Sexion d’Assaut.

COSTA BLF

Costa ou Costa BLF ( pour Baise Les Fafs ) est un rappeur issu du 14e arrondissement de Paris, ce que l’on ressent dans sa couleur musicale avec des BPM bas, de la Boom Bap pure Paris Sud. A cette culture rap puriste se mêle celle de l’antifascisme Parisien, avec des discours remettant en question des clichés sociétaux, sur l’inégalité, le capitalisme, le virilisme. Il nous parle de son rapport à la violence, comme moyen de faire entendre ses idées ou les défendre mais se considère non violent.

UTO

UTO est une histoire d’amour aux couleurs pop lo-fi, la fusion entre Emile et Neysa. La naissance du groupe est officialisée avec la sortie de leur EP Shelter For The Broken (2017) chez Pain Surprises. Leur second EP The Night’s Due brouille les pistes: à la cadence surnaturelle des boîtes à rythmes qui battent le temps qui passe répondent des mélodies d’un autre temps, baroques, mystiques et brumeuses portées par d’élégants synthétiseurs, des touches de piano spectrales et des cuivres lents qui finissent par engloutir chaque morceau. Une mélancolie inquiète habite la voix de UTO, qui n’est pas sans rappeler celle de Hope Sandoval et de Björk.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://reseauprintemps.seetickets.com/event/les-inouis-du-printemps-de-bourges-credit-mutuel/fgo-barbara/2472975

