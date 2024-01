Auditions flûtistes, guitaristes, batteurs Mont-sous-Vaudrey, vendredi 9 février 2024.

Auditions flûtistes, guitaristes, batteurs Mont-sous-Vaudrey Jura

Venez nombreux assister aux auditions des flûtistes d’Estelle Poix et guitaristes et batteurs de Boris Buzer et de Gabriel Joliot (Mont-sous-Vaudrey), de l’association Musica’Loue. EUR.

Médiathèque de Mont-sous-Vaudrey

Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté musicaloue@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:00:00

fin : 2024-02-09



L’événement Auditions flûtistes, guitaristes, batteurs Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2024-01-22 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON