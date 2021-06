Paris Église Saint-Eustache Paris Auditions d’orgue du mois de juin Église Saint-Eustache Paris Catégorie d’évènement: Paris

Programme : Dimanche 6 juin 17h Audition d’orgue – Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD Louis Vierne (1870-1937), Allegro Maëstoso – extrait de la 2è Symphonie Feux-Follets – extrait des Pièces de Fantaisie Charles-Marie Widor (1844-1937), Scherzo – extrait de la 4è Symphonie Alexandre Guilmant (1837-1911), Final de la 1re Sonate Dimanche 13 Juin 17h Audition d’orgue – Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD Modeste Mussorgski (1839-1881), Tableaux d’une exposition, Transcription pour orgue – Samuel Liégon Dimanche 20 Juin 17h Audition d’orgue – Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD César Franck (1822-1890), 2è Choral Franz Liszt (1811-1886), Les Préludes, Transcription pour orgue – Helmut Deutsch Dimanche 27 Juin 17:h Audition d’orgue – François OLIVIER Johann Sebastian Bach (1685-1750), Prélude et fugue en la mineur BWV 543 Hector Berlioz (1803-1869), Marche hongroise, Transcription pour orgue – Henri Busser César Franck (1822-1890), Cantabile, Pièce Héroïque Charles-Marie Widor (1844-1937), Allegro

Entrée libre

Concerts du Grand Orgue et de l’Orgue de choeur. Église Saint-Eustache 1 rue du Jour Paris Paris 1er Arrondissement Paris

