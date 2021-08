Lièpvre Lièpvre Haut-Rhin, Lièpvre Auditions d’orgue à Lièpvre Lièpvre Lièpvre Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lièpvre

Auditions d’orgue à Lièpvre Lièpvre, 23 août 2021, Lièpvre. Auditions d’orgue à Lièpvre 2021-08-23 – 2021-08-23

Lièpvre Haut-Rhin Lièpvre Des auditions d’orgue seront organisées les lundis soir à partir de 18h30 à l’église Notre Dame de l’Assomption à Lièpvre aux dates suivantes : Lundi 9, 16 et 23 Août Lundi 20 et 27 Septembre C’est Jean-Louis Thomas qui jouera à l’orgue Sauer-Pfister pendant 45 min environ +33 3 89 58 90 14 Des auditions d’orgue seront organisées les lundis soir à partir de 18h30 à l’église Notre Dame de l’Assomption à Lièpvre aux dates suivantes : Lundi 9, 16 et 23 Août Lundi 20 et 27 Septembre C’est Jean-Louis Thomas qui jouera à l’orgue Sauer-Pfister pendant 45 min environ dernière mise à jour : 2021-08-17 par

