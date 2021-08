Vic-sous-Thil Vic-sous-Thil Côte-d'Or, Vic-sous-Thil Auditions de stage de l’Académie de Thil Vic-sous-Thil Vic-sous-Thil Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Vic-sous-Thil Côte-d’Or Vic-sous-Thil Concert des stagiaires de la 12ème édition de l’Académie de Thil lors d’une séance sous la direction artistique d’Anne-Marie BLANZAT. Camille Saint-Saëns est à l’honneur cette année.

Pass sanitaire requis

