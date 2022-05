AUDITIONS DE PIANO Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Forbach Moselle Dans le cadre de ses actions de rayonnement sur l’ensemble du territoire, le Conservatoire communautaire de Musique et de Danse vous propose une audition des classes de Piano de Claude Gammella, Samedi 28 mai 2022, 9h00, 10h00 et 11h00, Auditorium Théodore Gouvy, rue Michel Legrand, Forbach. Entrée libre Accès aux personnes à mobilités réduites courrier@conservatoire-forbach.fr +33 3 87 85 04 37 http://www.agglo-forbach.fr/fr/le-conservatoire-de-musique-et-de-danse.html rue Michel Legrand Conservatoire communautaire de Musique et de Danse Forbach

