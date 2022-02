Auditions de la Saline royale Academy Arc-et-Senans, 8 février 2022, Arc-et-Senans.

Auditions de la Saline royale Academy Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans

2022-02-08 – 2022-02-11 Saline royale Grande Rue

Arc-et-Senans Doubs

EUR 0 La Saline royale accueille de grands maîtres de la musique classique et baroques, et des étudiants du monde entier pour des master class filmées. A cette occasion le public est invité à découvrir les auditions des élèves ainsi que les concerts de fin de master class des étudiants et professeurs.

Sur réservation à l’accueil de la Saline Royale. Pass vaccinal obligatoire.

visites@salineroyale.com +33 3 81 54 45 45 https://www.salineroyale.com/

La Saline royale accueille de grands maîtres de la musique classique et baroques, et des étudiants du monde entier pour des master class filmées. A cette occasion le public est invité à découvrir les auditions des élèves ainsi que les concerts de fin de master class des étudiants et professeurs.

Sur réservation à l’accueil de la Saline Royale. Pass vaccinal obligatoire.

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans

dernière mise à jour : 2022-02-07 par