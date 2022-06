Auditions CEM du Conservatoire Hector Berlioz Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Auditions CEM du Conservatoire Hector Berlioz Médiathèque Françoise Sagan, 25 juin 2022, Paris. Le samedi 25 juin 2022

de 10h00 à 18h00

. gratuit

Venez assister aux auditions de fin d’année des élèves du conservatoire Hector Berlioz ! Samedi 25 juin, de 10h à 18h, des élèves du Conservatoire achèveront leur cursus amateur diplômant en présentant au public et à un jury un projet musical personnel. Celui-ci traitera une thématique qu’ils auront choisi bien en amont et qu’ils déclineront à leur guise de manière transversale en faisant un clin d’œil à une ou plusieurs autres pratiques artistiques. Ainsi, par exemple, le classique côtoiera les musiques actuelles et bien d’autres surprises encore ! Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

