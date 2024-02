Auditions artistiques Salle scène artistique Jean Genet Couches, vendredi 19 avril 2024.

Une occasion unique de vous produire sur scène . Un tremplin pour partager et faire découvrir votre talent sous l’œil bienveillant du public présent.

Une audition, vous êtes retenu par le jury, et c’est le public qui a votre destin entre ses mains. Vous êtes plébiscité par le public, votre spectacle est en résidence dans notre salle et vous êtes programmé lors de la prochaine saison. un accompagnement technique vous est également proposé. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 14:30:00

fin : 2024-04-19 16:30:00

Salle scène artistique Jean Genet 10 Route de Chalencey

Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

