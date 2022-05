Audition violon Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier Doubs EUR 0 0 Proposé par le Conservatoire Elie Dupont.

Nous vous invitons à découvrir le violon par l’écoute des élèves du Conservatoire “Elie Dupont”, accompagnés au piano, autour d’un répertoir varié choisi par leur professeur. conservatoire@ville-pontarlier.com +33 3 81 46 72 89 http://www.ville-pontarlier.fr/ Proposé par le Conservatoire Elie Dupont.

