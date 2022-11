Audition – Une heure à l’audito Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: 25300

Pontarlier

Audition – Une heure à l’audito Pontarlier, 15 novembre 2022, Pontarlier. Audition – Une heure à l’audito

Auditorium P. Martin – Conservatoire Pontarlier 25300

2022-11-15 – 2022-11-15 Pontarlier

25300 EUR 0 0 Proposé par le conservatoire Elie Dupont.

Heure musicale présentée par les élèves du Conservatoire. La variété des disciplines, des esthétiques, des formations instrumentales, des âges des artistes, les ensembles de projets divers en font un moment particulièrement coloré, riche en surprises et émotions. conservatoire@ville-pontarlier.com +33 3 81 46 72 89 http://www.ville-pontarlier.fr/ Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: 25300, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Auditorium P. Martin - Conservatoire Pontarlier 25300 Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement 25300

Pontarlier Pontarlier 25300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Audition – Une heure à l’audito Pontarlier 2022-11-15 was last modified: by Audition – Une heure à l’audito Pontarlier Pontarlier 15 novembre 2022 25300 Auditorium P. Martin - Conservatoire Pontarlier 25300 Pontarlier

Pontarlier 25300