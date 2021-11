Paris Sénat Paris Audition sur le projet de loi de finances pour 2022 par la commission économique du Sénat Sénat Paris Catégorie d’évènement: Paris

Audition sur le projet de loi de finances pour 2022 par la commission économique du Sénat Sénat, 17 novembre 2021, Paris. Audition sur le projet de loi de finances pour 2022 par la commission économique du Sénat

Sénat, le mercredi 17 novembre à 16:30 Bruno Le Maire Sénat Sénat Paris Paris 6e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T16:30:00 2021-11-17T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sénat Adresse Sénat Ville Paris lieuville Sénat Paris