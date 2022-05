Audition polyphonique Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Audition polyphonique Pontarlier, 28 juin 2022, Pontarlier. Audition polyphonique Place Jules Pagnier Auditorium P. Martin Pontarlier

2022-06-28 18:30:00 – 2022-06-28 20:00:00 Place Jules Pagnier Auditorium P. Martin

Pontarlier Doubs EUR 0 0 Proposé par le conservatoire Elie Dupont.

Nous vous invitons à découvrir l’orgue et le piano par l’écoute délèves solistes et d’un ensemble d’élèves, autour d’un répertoir varié, choisi par les professeurs du Conservatoire “Elie Dupont”. Proposé par le conservatoire Elie Dupont.

Nous vous invitons à découvrir l’orgue et le piano par l’écoute délèves solistes et d’un ensemble d’élèves, autour d’un répertoir varié, choisi par les professeurs du Conservatoire “Elie Dupont”. Place Jules Pagnier Auditorium P. Martin Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Place Jules Pagnier Auditorium P. Martin Ville Pontarlier lieuville Place Jules Pagnier Auditorium P. Martin Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Audition polyphonique Pontarlier 2022-06-28 was last modified: by Audition polyphonique Pontarlier Pontarlier 28 juin 2022 Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs