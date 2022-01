Audition par la Commission du Marché intérieur et de la Protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen Bruxelles Dammarie-sur-Loing Catégories d’évènement: Dammarie-sur-Loing

Loiret

Audition par la Commission du Marché intérieur et de la Protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen Bruxelles, 25 janvier 2022, Dammarie-sur-Loing. Audition par la Commission du Marché intérieur et de la Protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen

Bruxelles, le mardi 25 janvier à 10:30

Audition par la Commission du Marché intérieur et de la Protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen, avec Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne (PFUE) Jean-Baptiste-Lemoyne Bruxelles Bruxelles Dammarie-sur-Loing Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T10:30:00 2022-01-25T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dammarie-sur-Loing, Loiret Autres Lieu Bruxelles Adresse Bruxelles Ville Dammarie-sur-Loing lieuville Bruxelles Dammarie-sur-Loing Departement Loiret

Bruxelles Dammarie-sur-Loing Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dammarie-sur-loing/

Audition par la Commission du Marché intérieur et de la Protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen Bruxelles 2022-01-25 was last modified: by Audition par la Commission du Marché intérieur et de la Protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen Bruxelles Bruxelles 25 janvier 2022 Bruxelles Dammarie-sur-Loing Dammarie-sur-Loing

Dammarie-sur-Loing Loiret