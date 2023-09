Audition par Bert van Sam Basilique Saint-Clotilde Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Audition par Bert van Sam Basilique Saint-Clotilde Paris, 13 juillet 2024, Paris. Le samedi 13 juillet 2024

de 17h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Audition d’orgue sur l’un des plus prestigieux orgue de la Capitale Une audition d’orgue à lieu chaque

deuxième samedi du mois (Octobre-Juin) à 17 h, sous la direction artistique d’Olivier

Penin, organiste titulaire. Depuis sa construction, l’orgue de Ste-Clotilde a

vu se succéder de célèbres organistes aux claviers, comme César Franck, Charles

Tournemire, Jean Langlais. Cet orgue, restauré en 2005, est l’un des plus

prestigieux de la capitale. Depuis 2005, la présence d’une console mobile permet aux auditeurs de profiter pleinement du jeu de

l’organiste. Entrée libre

-plateau Basilique Saint-Clotilde 23 bis rue Las Cases 75007 Paris Contact : orguesteclotilde@gmail.com https://www.facebook.com/OrgueSteClotilde https://www.facebook.com/OrgueSteClotilde https://orgue-clotilde-paris.info/index.htm

