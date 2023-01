Audition musicale d’élèves du Patio Plouigneau Plouigneau Plouigneau Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Plouigneau Audition d’élèves de flûte traversière et du guitare du Patio, Ecole Intercommunale d’Enseignement Artistique du Pays de Morlaix.

Thème : Amérique du Sud Entrée libre. Place Jean-Pierre Coatanlem Médiathèque de Plouigneau Plouigneau

