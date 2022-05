AUDITION LES FOUS DIVERTISSANTS Olivet Olivet Catégories d’évènement: Mayenne

Olivet Mayenne Olivet Les fous divertissants enregistreront des oeuvres de Marc-Antoine Charpentier à l’église d’Olivet. C’est l’équivalent de Jean-Sébastien Bach en France au 17ème siècle.

Lors de l’audition du samedi 7 mai, le groupe jouera environ 25 minutes de musique.

La musique de Marc-Antoine Charpentier est très belle et émouvante, elle touche les coeurs.

