Audition hors les murs Orgues et Clarinettes

Saint-Malo

Audition hors les murs Orgues et Clarinettes Saint-Malo, 26 mars 2022, Saint-Malo. Rue des Chênes Chapelle Notre-Dame des Chênes

2022-03-26 – 2022-03-26 Rue des Chênes Chapelle Notre-Dame des Chênes

Oeuvres de Mozart, Pierné, Debussy…. Réservation obligatoire. conservatoire@saint-malo.fr +33 2 99 56 32 25

Lieu Saint-Malo Adresse Rue des Chênes Chapelle Notre-Dame des Chênes Ville Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Ille-et-Vilaine