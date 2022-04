Audition hors les murs – L’Ame des peuples Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Audition hors les murs – L’Ame des peuples Saint-Malo, 15 mai 2022, Saint-Malo. Audition hors les murs – L’Ame des peuples Rue Salvador Allende Pôle Jeunesse Saint-Malo

2022-05-15 – 2022-05-15 Rue Salvador Allende Pôle Jeunesse

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Deux représentations : classes de harpe, saxophone, guitare, danse contemporaine et l’atelier reggae du Conservatoire Réservation obligatoire. conservatoire@saint-malo.fr +33 2 99 56 32 25 https://www.ville-saint-malo.fr/ Deux représentations : classes de harpe, saxophone, guitare, danse contemporaine et l’atelier reggae du Conservatoire Réservation obligatoire. Rue Salvador Allende Pôle Jeunesse Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Rue Salvador Allende Pôle Jeunesse Ville Saint-Malo lieuville Rue Salvador Allende Pôle Jeunesse Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Audition hors les murs – L’Ame des peuples Saint-Malo 2022-05-15 was last modified: by Audition hors les murs – L’Ame des peuples Saint-Malo Saint-Malo 15 mai 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine