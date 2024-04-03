AUDITION GRANGES-AUMONTZEY PÔLE SOCIO-CULTUREL SIMONE VEIL GRANGES AUMONTZEY
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AUDITION GRANGES-AUMONTZEY PÔLE SOCIO-CULTUREL SIMONE VEIL GRANGES AUMONTZEY, mercredi 3 avril 2024.
AUDITION GRANGES-AUMONTZEY AUDITION GRANGES-AUMONTZEY Mercredi 3 avril, 16h00 PÔLE SOCIO-CULTUREL SIMONE VEIL
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2024-04-03T16:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00
Fin : 2024-04-03T16:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00
AUDITION GRANGES-AUMONTZEY
PÔLE SOCIO-CULTUREL SIMONE VEIL 39 Rue les Champs de la Borde , 88640 GRANGES AUMONTZEY GRANGES AUMONTZEY