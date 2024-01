AUDITION ET CONCERT DES ELEVES DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE – ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE La Canourgue, vendredi 9 août 2024.

AUDITION ET CONCERT DES ELEVES DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE – ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE La Canourgue Lozère

Vendredi 9 Rendez-vous à 17h et 20h à la salle Saint Frézal au Lycée Louis Pasteur pour les auditions et rencontres de l’académie de musique.

Samedi 10 Concert des élèves de l’Académie de musique à 17h à la Chapelle Saint Frézal….

Saint Frézal

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie eric.saint.michel@cegetel.net

