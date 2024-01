AUDITION ET CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE – ACADEMIE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LOZÈRE La Canourgue, mardi 30 juillet 2024.

Mardi 30 à 17h et 20h et Mercredi 31 à 17h Audition et rencontre de l’académie de musique à la salle Saint Frézal du Lycée Louis Pasteur.

Mercredi 31 Concert de guitare des élèves de l’Académie de musique à 20h30 à l’église de La Canourgue

Eglise de la Canourgue

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie eric.saint.michel@cegetel.net

