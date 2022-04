Audition du Conservatoire Jean Wiener Conservatoire Jean Wiener Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Audition du Conservatoire Jean Wiener Conservatoire Jean Wiener Saint-Dizier, 1 avril 2022, Saint-Dizier. Audition du Conservatoire Jean Wiener

Conservatoire Jean Wiener Saint-Dizier, le vendredi 1 avril à 18:30

Les élèves de la classe de piano de Judith JOCHYMSKI seront en audition ce vendredi 1er avril. Venez soutenir par votre présence ces musiciennes et musiciens et partager avec eux un beau moment musical.

Entrée libre sur réservation

Classe de piano Conservatoire Jean Wiener Saint-Dizier 1 rue Waldeck Rousseau 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T18:30:00 2022-04-01T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Conservatoire Jean Wiener Saint-Dizier Adresse 1 rue Waldeck Rousseau 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Conservatoire Jean Wiener Saint-Dizier Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Conservatoire Jean Wiener Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Audition du Conservatoire Jean Wiener Conservatoire Jean Wiener Saint-Dizier 2022-04-01 was last modified: by Audition du Conservatoire Jean Wiener Conservatoire Jean Wiener Saint-Dizier Conservatoire Jean Wiener Saint-Dizier 1 avril 2022 Conservatoire Jean Wiener Saint-Dizier Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne