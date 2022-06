Audition du Carillon de Taninges Taninges Taninges Catégories d’évènement: 74440

Taninges

Audition du Carillon de Taninges Taninges, 16 juin 2022, Taninges. Audition du Carillon de Taninges Rue de la Poste – Église Carillon Taninges

2022-06-16 10:30:00 10:30:00 – 2022-09-22 Rue de la Poste – Église Carillon

Taninges 74440 Ecoutez le 1er carillon de Haute-Savoie. Un accompagnement musical original pour le marché hebdomadaire. accueil@prazdelys-sommand.com +33 4 50 34 25 05 Rue de la Poste – Église Carillon Taninges

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: 74440, Taninges Autres Lieu Taninges Adresse Rue de la Poste - Église Carillon Ville Taninges lieuville Rue de la Poste - Église Carillon Taninges Departement 74440

Taninges Taninges 74440 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/taninges/

Audition du Carillon de Taninges Taninges 2022-06-16 was last modified: by Audition du Carillon de Taninges Taninges Taninges 16 juin 2022 74440 Taninges

Taninges 74440