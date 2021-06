Audition d’orgue Saint-Paulien, 23 août 2021-23 août 2021, Saint-Paulien. Audition d’orgue 2021-08-23 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-23 collégiale Saint Georges Place St Georges

Grâce aux étudiants-stagiaires des conservatoires nationaux de musique et de danse (CNSMD) de Paris et de Lyon, le festival vous emmène à la découverte du riche patrimoine des orgues de la région.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Paulien Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Paulien Adresse collégiale Saint Georges Place St Georges Ville Saint-Paulien