Église Saint-Eustache, le mercredi 15 août 2018 à 17:30

Programme : Anonyme, Trois Danses : Basse danse ; Tourdion ; Branle gay Johann-Sebastian Bach (1685-1750), Fugue à la Gigue BWV 577 Béla Bartok (1881-1945), 6 danses roumaines (transcription Thomas Ospital) Claude Debussy (1862-1918), Danse-tarantelle styrienne (transcription Thierry Hirsch)

Libre participation

Thomas Ospital est co-titulaire du grand orgue de Saint Eustache Église Saint-Eustache 2 impasse Saint-Eustache, 75001 Paris Paris Quartier Les Halles

2018-08-15T17:30:00 2018-08-15T18:30:00

