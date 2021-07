Nîmes Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor Gard, Nîmes Audition d’orgue Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor Nîmes Catégories d’évènement: Gard

L’orgue de la tribune est le plus ancien de Nîmes. L’instrument original est fabriqué en 1652 par les frères Eustache. L’orgue de chœur est réalisé par la Maison Puget en 1982. Audition d’orgue « Orgue à Midi » par Evert Van de Poll, organiste titulaire du Grand temple. Samedi à 12h – durée 30 minutes Organisée par l’Association des Amis des Orgues de la Cathédrale de Nîmes Rdv Place aux herbes

