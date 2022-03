Audition des élèves de Musique Ensemble 20ème Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Audition des élèves de Musique Ensemble 20ème Médiathèque Marguerite Duras, 18 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 juin 2022

de 11h00 à 17h00

gratuit

Musique Ensemble 20 est une école de musique associative implantée dans le 20e arrondissement. Elle propose aux enfants, adolescents et adultes des cours d’instruments et des ateliers d’orchestres amateurs. Samedi 18 juin à 11h, 14h et 16h Audition des élèves de piano, accordéon et harpe de l’école Musique Ensemble 20e. Il y aura aussi quelques duos avec d’autres instrumentistes. Musique Ensemble 20e est une école de musique associative implantée dans le 20e arrondissement. Elle propose aux enfants, adolescents et adultes des cours d’instruments et des ateliers d’orchestres amateurs. Renseignements Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)

Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://twitter.com/DurasBib?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Enfants;Musique

Date complète :

2022-06-18T11:00:00+01:00_2022-06-18T17:00:00+01:00

