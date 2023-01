Audition d’élèves du Patio (guitare et atelier de musique actuelle) Morlaix Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Morlaix

Audition d’élèves du Patio (guitare et atelier de musique actuelle) Morlaix, 9 février 2023, Morlaix . Audition d’élèves du Patio (guitare et atelier de musique actuelle) 29 bis Rue Camille Langevin Le Patio (Salle Cyan) Morlaix Finistère Le Patio (Salle Cyan) 29 bis Rue Camille Langevin

2023-02-09 – 2023-02-09

Le Patio (Salle Cyan) 29 bis Rue Camille Langevin

Morlaix

Finistère Audition d’élèves de guitare et de l’atelier de musique actuelle du Patio, Ecole Intercommunale d’Enseignement Artistique du Pays de Morlaix. Lieu : Le Patio

Horaire à confirmer. Entrée libre. Le Patio (Salle Cyan) 29 bis Rue Camille Langevin Morlaix

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Morlaix Finistère Le Patio (Salle Cyan) 29 bis Rue Camille Langevin Ville Morlaix lieuville Le Patio (Salle Cyan) 29 bis Rue Camille Langevin Morlaix Departement Finistère

Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Audition d’élèves du Patio (guitare et atelier de musique actuelle) Morlaix 2023-02-09 was last modified: by Audition d’élèves du Patio (guitare et atelier de musique actuelle) Morlaix Morlaix 9 février 2023 29 bis Rue Camille Langevin Le Patio (Salle Cyan) Morlaix Finistère finistère morlaix

Morlaix Finistère